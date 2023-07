Písecko

Radobytecké kolce. Foto Archiv pořadateleZdroj: Deník/VLP Externista

Den vína a mandlí z Hustopečí

Kdy: V sobotu 22. července od 13 do 22 h

Kde: Amfiteátr DK Milevsko

Vstupné: 50 Kč, děti do 12 let), ZTP a ZTP/P zdarma

Proč přijít: Oblíbená akce partnerských měst Milevska a Hustopečí je tu. Těšit se můžete na to nejlepší, co nám jižní Morava nabízí - skvělé víno, delikátní mandlové pochutiny, výbornou hudbu, náladu a přátelská setkání. Program zahájí Pietro Falcone, u slavnostního zahájení ve 14.50 h nebude chybět Hustopečská chasa, v 15.15 h pódium ovládne Jožka Šmukař s cimbálovkou a od 19 h hrají Crazy Dogs Pro děti bude v čase 14 - 18 hodin připravena dětská maškarní dílnička a florbalový klub Došwich chystá sportovní soutěže a hry. Těšit se můžete na pět osvědčených vinařů a dvě mandlárny. Chybět nebude ani skvělé občerstvení.Víno bude naléváno pouze do vlastních skleniček - je možné si na místě zakoupit originální skleničku se znakem města Milevska (cena 50 Kč/ks) či si donést vlastní.

Kolce 23

Kdy: V sobotu 22. července od 14 h

Kde: Radobytce

Vstupné: 100 Kč, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Radobytce povýšily kolec na obecní kult. A právě řidiči a jezdci s vyšperkovanými kolečky ovládnou nadcházející sobotu. Čekají je soutěže, závody i živá hudba. Dvoučlenné týmy závodí nejen v rychlosti, ale i v originalitě výzdoby svých koleček. Stovka dospělých a přibližně dvojnásobek dětí si užije odpoledne plné her pod obří skulpturou vysázenou čím jiným než kolci. Kolce v Radobytcích je zbytečné popisovat, ty je třeba zažít! Dětský závod startuje v 17.30 h, dospěláci poběží od 18.30 h.