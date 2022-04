Velikonoční a jarní trhy

Velikonoční trhyZdroj: Martin Stehlík

Velikonoce se blíží a s nimi přichází i doba velikonočních trhů. Hned tento víkend se jich koná na jihu Čech několik. V sobotu mezi 9. a 17. h přijďte na Žižkovo náměstí do Tábora na Velikonoční jarmark. Vyzkoušíte si tam tradiční české zvyky. Potkáte tam koledníky na chůdách s obřími pomlázkami. Děti se mohou svézt na dřevěném kolotoči na kliku nebo si zhotovit velikonoční výrobky. Na velikonočním dvorku uvidí živá zvířátka nebo obří slepici a kohouta. Na místě zakoupíte řemeslné výrobky a velikonoční zboží. Od 16 h bude pouliční divadlo Kvelb připomínat velikonoční tradice a zvyklosti. Zatančí vám a postarají se o hudební program Formani, folklorní národopisný soubor Slatiňany a Plzeňský mls. Nebudou chybět lidové písně a kroje.



Jarmark se koná také v Soběslavi na náměstí, a to v neděli 10. dubna. Na místě seženete velikonoční dekorace, poznáte velikonoční tradice a zakoupíte něco na zub. Děti čeká kolo štěstí, poníci, hry, dětský vláček a tvořivé dílny. Připraven je bohatý program. V 10.30 h hraje kapela Staropražští pardálové, ve 14 h Divadlo Dokořán představí pohádku Dášeňka čili život štěněte a v 15 h vystoupí folková kapela Lakomá Barka.



Velikonoční akce zahájí sezónu vodního mlýnu Hoslovice. Dozvíte se tam více o tradičních zvycích spojených s jarem a Velikonocemi. Nebudou chybět řemeslný jarmark s tematickým zbožím a výtvarné dílničky. Každou hodinu se konají komentované prohlídky. Uvidíte spuštění vodního kola. Přijďte v sobotu 9. dubna od 10 do 16 h.



Nenechte si ujít tradiční velikonoční jarmark. Ten připadá na sobotu 9. dubna a začíná v 10 h. Velikonoční a řemeslné výrobky zakoupíte do 16 h před kulturním domem. Mezi 10. a 15. h si děti užijí zábavné aktivity v parku u kulturního domu. Od 10 do 12 a od 13 do 15 h můžete s vodňanskými výtvarníky zdobit kraslice či perníky a plést pomlázky. Součástí programu budou tzv. fotookénko a čokolína. V 10.30 h vystoupí děti a pedagogové ZUŠ Vodňany. Taneční vystoupení dětí z místního Domu dětí a mládeže a pásmo básní a písní ZŠ a gymnázia vás čekají ve 12.30 h. V parku Zeyerovy sady u kulturního domu představí Divadlo Víti Marčíka v 15 h Moravské Pašije.



Na jarním rukodělném jarmarku v Písku najdete tvorbu místních řemeslníků. Jejich zboží bude ručně vyráběné, lokální a originální. Přijďte v sobotu 9. dubna mezi 9. a 15. h na dvůr Městské knihovny Písek. Vstup bude zdarma.



Na zámeckém nádvoří a v muzeu Dačice se koná v neděli 10. dubna tradiční, již XIV. Velikonoční jarmark. Tam bude k vidění zboží místních výrobců, zdobení perníčků a ukázky řemesel. Na místě se můžete také občerstvit. Děti se mohou těšit na dětské dílničky a na ohradu se živými zvířátky. Zahrají kapely Kočky a pruhy a Malá dechovka. Vstupné 20 Kč, děti do 15 let mají vstup zdarma. Prohlídky zámku se konají od 10 do16 h v každou celou.



Radujte se na Velikonoční veseliciv Muzeu Jindřichohradecka ve Štítného ulici. Od 10 do 16 h se v sobotu 9. dubna můžete zúčastnit velikonočních dílen a trhů. Zahraje vám harmonikář Ondra Vácha. Na akci vystoupí Krojová družina z Jarošova nad Nežárkou, kapela Hakuna Matata nebo cimbálová muzika Nalečka. Součástí akce je i průvod.



Vyrazte v neděli 10. dubna na Piaristické náměstí a do Panské ulice na staročeský velikonoční trh. Ten se koná od 9 do 17 h. Uvidíte ukázku lidových řemesel, čeká vás prodej řemeslných výrobků a vystoupení ve folklorním stylu. Jarmarku se zúčastní na 80 prodejců. Nebudou chybět pomlázky, malovaná vejce, košíky, keramika, ručně vyráběné šperky, řezbáři, batika a autorská malba nebo ručně tkané textilie a kožené výrobky. Vystoupí soubory Baboučci a Malý furiant, duo Hejkalka a atrakce přiveze Potulný čajovník.



Jarní jarmark navštívíte také v Třeboni, a to v sobotu 9. dubna na Masarykově náměstí mezi 9. a 17. h. Na trhu nakoupíte tematické zboží a další. U Domu Štěpánka Netolického se bude konat kulturní program. Od 10.30 do 14 h si děti vyrobí něco domů v dílničkách, v 11 h vystoupí soubory Javor a Javoráček z Lomnice nad Lužnicí, ve 13 h nastoupí Martin Kajaba Trio, v 15 h si poslechnete Bonsai č. 3.