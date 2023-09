Táborsko

Soběslav zve na slavnosti. Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Soběslavské slavnosti a historická vozidla

Kdy: V sobotu 9. září

Kde: Nádvoří soběslavského hradu, náměstí Republiky

Proč přijít: Soběslavské slavnosti spojené s oslavou 730 let od prví písemné zmínky o Soběslavi nabízí v areálu hradního nádvoří a v parku před Hláskou bohatý program. Začíná v 15 h. Souboj předvedou filmoví rytíři A.R.G.O., těšit se můžete na koncerty ZUŠ Soběslav, irské hudby Shannon, vystoupí také Don Bon a Pangea – The Beatles Revival Band. Připraven bude kolotoč, skákací hrad a rytířské hry pro děti. Můžete být také u ražby pamětních mincí, ochutnat luxusní vína z hradního sklepení, prohlédnout si výstavu loutek nebo si jen užít jarmark a spoustu pochutin.

Do Soběslavi ale můžete vyrazit už dopoledne a obdivovat na náměstí Republiky historická vozidla. Ta se sem sjedou na 20. ročník soutěže O pohár města Soběslav. Ta začíná hned ráno technickou přejímkou. Hlavní program startuje v 10 h, samotný závod pak v poledne. Do cíle v kempu Plovárna budou vozidla přijíždět mezi 16.30 a 17.30 h. Po celé dopoledne hraje kapela Old Steamboat, večer pak vystoupí Brodwej.

Zažít Veselí jinak a Happy Cup

Kdy: V sobotu 9. září od 14 resp. 17 h

Kde: Veselí nad Lužnicí

Proč přijít Veselské maminky zvou od sobotních 14 h na pouliční sousedskou slavnost. Před kulturním domem zahrají hudebníci z okolí, ochutnáte lokální dobroty, užijete si taneční vystoupení či sousedské soutěže. Děti najdou vyžití v dílničkách a skákacím hradu.

V 17 h ožije veselský zimní stadion benefičním Happy Cupem. Místní TJ Lokomotiva změří síly s týmem bývalých i současných ligových hráčů a reprezentantů pod taktovkou trenérského dua Marian Jelínek – Jan Gusta Havel. Ale nepůjde zdaleka jen o hokej. Akce má podpořit bratry Vedralovy z Veselí nad Lužnicí, velké hokejové fandy, kteří se narodili s dětskou mozkovou obrnou a stará se o ně onkologicky nemocná maminka.