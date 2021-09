V sobotu 18. září najdete na českobudějovickém Sokolském ostrově akci Budějovický western. Čeká vás country hudba, indiáni, tanečníci, kovbojové a jejich koně. Zábavu navštívíte na dvou scénách. Na první zahraje od 12 h Dobrá pára, ve 14.15 h následuje Nahy a Bagr, v 15.30 h zazpívají Nezmaři, v 17 h nastoupí Kvintet Písek, v 19.30 h vystoupí Martin Kajaba trio a hudební program zakončí ve 20.30 h kapela Weekend. V 18.30 h vás čeká podívaná, a to kovbojská show Jimmyho Magury. Druhou scénou je indiánská vesnice. Od 11.30 h tam uvidíte indiánské tance a uslyšíte hraní na indiánské bubny. Podíváte se do vybaveného týpí, které vám ukáže průvodce, zkusíte si výrobu v tematických dílnách, děti i dospělé si zasoutěží. David a Štěpán z Fort Hary předvedou lasování a ukáží práci s bičem, Stáj na Dobré Vodě zajistí jízdu na koních a ponících, o předtančení se postará soubor Blueberry České Budějovice. Vyfotit se můžete v sedle a užijete si řemeslné tržiště. Vstup zdarma.

Chuť Asie v Jindřichově Hradci

V Jindřichově Hradci v sobotu a v neděli 18. a 19. září můžete zajít na tzv. Festival chutí. Ochutnáte asijské pouliční dobroty. Zakoupit zde můžete speciální omáčky, koření, atd., abyste sami mohli doma zkoušet asijské pokrmy vařit. K dostání bude i čerstvé exotické ovoce.

Zacvičte si jógu v Solnici

V Českých Budějovicích se bude konat první ročník jógového festivalu. Ten navštívíte v sobotu 18. září v Solnici. Čekají vás cvičení, meditace i přednášky.

Disciplíny s traktory

Příznivci závodů traktorů se mohou těšit na sobotní Traktoriádu, která se koná od 10 h v Benešově nad Černou. Na programu bude jízda na čas, jízda zručnosti, tahání břemene a hromadný start Le Mans. Potěšeni budou nejen obdivovatelé zemědělské techniky.

Vůně ryb v Panské ulici

Panskou ulicí v Českých Budějovicích zavoní v sobotu 18. září rybí pokrmy. Od 10 h se tam totiž konají tzv. Rybí trhy. Uvidíte ryby živé, taky raky, ochutnáte různé pochoutky jako kapří hranolky, rybí polévku, rybí pikador, grilované pstruhy aj. Po celý den bude hrát živá hudba. Děti si mohou nechat malovat na obličej. Akce začíná u Rabenštejnské věže, kde bude zahájena divadlem pro nejmenší.

Na Oslavy sv. Ludmily

Navštivte v sobotu 18. září Oslavy svaté Ludmily, které se konají v Lužnici u Třeboně. Ve 13.30 h začínají v Muzeu Ludmila. Na programu bude prohlídka muzea a výstavy a také sraz turistů a poutníků na dvoře muzea. Ve 14.15 h uslyšíte české středověké a duchovní písně. V místním kostele zazpívá Hana Sar Blochová. V 15 h zahrají členové Divadelního spolku J. K. Tyla výjevy ze života sv. Ludmily a sv. Václava. V 16 h se bude konat v místním kostele mše a obraz sv. Ludmily dostane požehnání. Vstupné 100 Kč.

Hastrmánci se ukládají ke spánku

V Pohádkové kovárně v Selibově u Protivína se budou v sobotu 18. září ukládat hastrmánci k zimnímu spánku. Na programu bude i štrúdlování. Na pořadu jsou vítáni vodníci, rusalky, víly, hastrmani aj. Od 11 do 17 h se můžete vydat na oživlou prohlídku kovárny, kde návštěvníci poznají hastrmanskou domácnost a pomůžou při jejím chodu. Nebudou chybět vodnické dílničky, soutěže a dobroty. Zahraje country kapela Žízniví dubáci s hostem, kapelníkem skupiny Plavci Honzou Vančurou. Na vodníky bude dohlížet jako vodní královna Miss České republiky a Queen of the World Kateřina Stočesová.

Na fotofestival do Blatné

Nenechte si ujít dvoudenní již 16. Blatenský fotofestival. Ten začíná v Blatné v sobotu 18. září v 10 h. Téma letošního ročníku zní Na tělo. Sebe a své dílo představí umělci Pavel Brunclík, Alžběta Jungrová, Zdeněk Lhoták, Tono Stano, Veronika Šrek Bromová, David Neff, Miloš Nejezchleb. Fotografie si prohlédnete na deseti místech. Uslyšíte hudbu Václava Koubka.

Babí léto a historie na mlýně Hoslovice

Zažijte v areálu vodního mlýna Hoslovice akci Babí léto na mlýně. V sobotu 18. září mezi 10. a 16. h tam uvidíte řemeslné ukázky, které budou souviset s životem ve mlýně nebo na vsi. Eva a Vašek upečou chleba na ochutnání, zjistíte také, jak chutnají placky a zelňáky. Děti budou skládat origami, odlévat ze sádry, malovat na textilní hračky a vyrábět papírové větrníky. Těšit se mohou na bojovku pana mlynáře. Na jarmarku si pořídíte rukodělné výrobky, třeba šité tašky, drátkované ozdoby, suché vazby, domácí sirupy, perníčky aj. Každou hodinu se budete moci zúčastnit komentované prohlídky mlýna s ukázkou pouštění mlýnského kola. V 11.30, 13.30 a 14.30 h zahraje Mladá dudácká muzika. Vstupné 50/25 Kč.

Za luxusními auty do Blatné

Milovníci aut mohou vyrazit na zámek Blatná. Koná se tam totiž akce Consorso Castle Blatna, kde budou k vidění auta jako Bugatti Veyron, Alfa Romeo 8C Spider, Porsche 992 GT3, Ferrari 599 HGTE, Maserati MC12. Třicítku automobilů legendárních značek uvidíte v sobotu 18. září. Výstava začíná v 10 h. Vstupné 100 Kč.

Na kole okolo Vodňan

Na cyklovyjížďku Na kole okolo Vodňan se můžete vypravit v sobotu 18. září. Startuje se od koupaliště Škorna. V 9.30 h se zaregistrujte, vyjíždí se v 10 h. Cílem je restaurace Na Radosti. Tam od 14 do 17 h hraje kapela Bryce & Comp. Můžete si vybrat ze tří tras od 8 km po 50 km. Jede se za každého počasí. Startovné 50 Kč. Účastníci dostanou jako odměnu placky a poukázku na kulturní program ve Vodňanech.

Budou soutěžit v požárním sportu

V areálu bývalých horních kasáren na Horním náměstí v Prachaticích se v sobotu 18. září od 12 h koná 16. ročník soutěže O pohár starosty města Prachatice. Tato soutěž je zařazena do Prachatické hasičské ligy. Řídit se bude pravidly platnými pro požární sport. Zúčastnit se mohu děti, ženy i muži.

Chýnov slaví 1040 let

Na Gabrielově náměstí v Chýnově budou v sobotu 18. září slavit 1040 let Chýnova. Ve 13 h se za kostelem budou sázet nové jasany. Akce začne ve 14 h v parku pod školou. Ve 14.15 h vystoupí Muzikanti z jižních Čech, ve 20 h zase zahraje Horváth band. Uslyšíte také dechovku balkánského střihu Love Song orchestra. Uvidíte šermířské souboje souboru Aurum. Ve 23.30 h vás čeká ohňová show souboru Aurum, o půlnoci slavnostní ohňostroj. Od 14 do 18 se v rámci programu koná spolkový den.

Vyrazte poznávat romskou kulturu

V táborském Amfiteátru v Tisemnickém údolí se v sobotu 18. září od 12.45 h koná festival Romfest. Čeká vás hudba, tanec, divadlo, rytmy a romská kultura. Akci odstartuje divadelní pohádka O Malé Čarodějnici na motivy knihy Otfrieda Preusslera. Ve 13.30 h uvidíte představení Božský tanec. Vystoupí soubory Čiriklore a Amare Romane Čave. V 16.15 h zahraje virtuóz Vojta Lavička se svým triem. Poté přijde na řadu kapela Krumlov boys. Dále vás čeká rap, táborský rodák Janík Kováč, koncert uskupení Romano Jilo Písek aj.

Sousedské setkání v ulicích

V neděli 19. září budete potkávat sousedy a korzovat ulicemi na akci Korzo Pražská – Klokotská. Na sousedském festivalu v těchto ulicích a na Žižkově náměstí zažijete promenádu bez aut, koncerty, výstavy, módní přehlídky, blešáky, dobroty i benefici.

Koncert na počest Mozarta

Zajděte na 13. Milevské bienále duchovní hudby, a to v pátek 17. září v 17 h. Tentokrát se bude vzpomínat na úmrtí W. A. Mozarta, uslyšíte jeho hudbu v podání pražského Dvořákova komorního orchestru a milevského smíšeného sboru. Vystoupí místní klarinetista Jiří Krejčí. Na programu bude hudba světská i duchovní. Vstupné na místě 150 Kč.

Atmosféra barokního divadla a hudby

Velký zážitek slibuje Festival barokních umění, který se koná od pátku 17. září v Českém Krumlově. Těšte se na autentickou starou hudbu a scénické umění z období baroka. Vystupující soubory hrají na nástroje původní technikou. Velkou událostí bude novodobá světová premiéra barokní opery Antonio Draghi: Gli Oblighi dell’Universo (Závazky Všehomíra). Účinkují sólisté a barokní orchestr Hof-Musici. O víkendu vás čekají i další koncerty. V pátek v 19 h v Prokyšově sále bývalé Prelatury zazní vystoupení Doteky lásky. Na cembalo hraje Markéta Melkusová, zapívá sopranistka Lucie Rozsnyó. Ve sloupovém sále studijního centra na I. nádvoří zámku uslyšíte v sobotu ve 14 h koncert Komorní hudba francouzského baroka. Na barokní příčnou flétnu hraje Hiroko Huemer. Ve 21 h vás čeká v letní jízdárně a zámecké zahradě barokní ohňostroj a barokní iluminace. Varhanní koncert Toulky barokní Evropou uslyšíte v neděli 19. září v 11 h v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie Bolestné. Za varhany usedne Petr Čech.

O Muzejní noci zjistíte, kde bydlí panenky

Muzejní noc přichystali v Prachatickém muzeu na pátek 17. září. Těšit se můžete na bohatý program, například na povídání a zpívání s Bárou Štěpánovou. Ta bude také kmotrou výstavy Kde bydlí panenky. Děti se zúčastní tvořivých dílen, můžete jít i na komentovanou prohlídku výstavy. Vernisáž expozice zahajuje Muzejní noc v 17 h. O víkendu jsou v Prachaticích Dny evropského dědictví, kdy bude volný vstup do všech expozic.

Hudba, oslavy i recese

Nenechte si ujít tradiční Městské slavnosti ve Veselí nad Lužnicí. Ty připadají na pátek 17. a sobotu 18. září. Těšte se na soutěže, program pro malé i velké, recesistické akce jako tradiční Jízda z kopce na čemkoliv. Bude se konat i klání o nejlepší guláš. Vystoupí zde kapela Slza, Cihelna, Sunny Brass, Wohryzek Band nebo Lenny. Pro děti bude přichystaná Dětská farma s klaunem Albertíkem. Vstup zdarma.