Martin přiveze víno, jarmark i zábavu

Ilustrační fotoZdroj: Externí autor

Svatomartinská vína, dobrou muziku i zábavu pro děti. To vše přiveze sv. Martin v neděli 13. listopadu do Písku. Přijede za každého počasí a i vy ho můžete přijít na nejstarší kamenný most v Čechách přivítat.Program Svatomartinské neděle odstartuje v 10 hodin dopoledne. Připraven je svatomartinský jarmark, k dostání budou nejen svatomartinská vína, ale další lahůdky a výrobky. I doprovodný program je bohatý vystoupení kapela Escape 2 The Jungle, T-Dance, Mažoretek Písek a pro děti jsou připravené projížďky na koních, kterým můžete za svezení přinést i nějaký pamlsek ze zahrádky nebo suché pečivo. V pravé poledne přijede sv. Martin na bílém koni a projde i se slavnostním doprovodem přes Kamenný most, před pódiem u domu U Slona se rozdělí se žebrákem o plášť a přes most se zase vrátí k Výstavišti. Z hlasové nahrávky si přihlížející vyslechnou legendu o sv. Martinovi, který se s žebrákem rozdělil o svůj plášť a dozvědí se i to, proč jsou také husy jedním ze symbolů svatomartinského období. Až padne na město tma, vypraví se děti s i lampiony ke Kamennému mostu, kde pro ně bude připravený ohňostroj.