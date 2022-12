V muzeu můžete slyšet zvuk času

Ilustrační fotoZdroj: Externí autor

Víte, jaký zvuk má čas? Pokud vás to zajímá, zajděte na výstavu hodin do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Představuje hodiny a hodinky z období 16. až 19. století.Prohlédnout si můžete dnes, zítra a v neděli například sbírku francouzských římsových (krbových) hodin ze zlaceného bronzu především z konce 18. a první poloviny 19. století. Obdivovat můžete také sbírku sloupkových portálových hodin z rakouské provenience kolem poloviny 19. století. Kromě samotných hodin si mohou návštěvníci prohlédnout i mechanické hrací stroje a zvláštní skupinu tvoří hodiny poháněné netradičními způsoby, hodiny hrací i tzv. mysteriózní, hodiny stolní, nástěnné i podlahové.Všechny jsou ze soukromé sbírky Petra Hadravy, kterou doplňují ještě exponáty Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Aby se nenudili ani nejmenší návštěvníci, je expozice doplněná kvízem a pexesem s dotykovou obrazovkou i krátkými ukázkami odbíjení hodin a fungování hracích strojů na velkoplošné obrazovce. Výstavu můžete navštívit do 5. února 2023 vždy od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. (r)