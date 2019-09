Zelnobraní ve Vidově

KDY: Sobota 28. září

KDE: Vidov

ZA KOLIK: 100 Kč

Již po patnácté se ve Vidově koná tzv. Zelnobraní. Zahrají kapely Správná pětka či Doudleban, vystoupí zpěvačka Naty či Martin Kajaba. Od 10 h po celý den vás čeká řemeslný jarmark či fotokoutek se zelnou tematikou. Uvidíte timber show dřevorubců i show s koněm. Nemohou chybět ani zelná ulička, speciality ze zelí a cesta historickým autobusem do krouhárny zelí v časech 10.50, 13.20 a 15.20 h. Dospělí zaplatí 100 Kč včetně parkovného, děti zdarma.

Léčivé divadla Gabriely Filippi přijede do Budějc

KDY: Sobota 28. září od 19 do 21 h

KDE: DK Metropol, divadelní sál, Senovážné náměstí 2, České Budějovice

ZA KOLIK: 330 Kč



Herečka Gabriela Filippi přijíždí do Českých Budějovic se svým Léčivým divadlem. To propojuje hudbu, slovo, tanec, meditaci a mělo by promlouvat do lidské duše a vyvolávat touhu po poznání. V sobotu 28. 9. od 19 h uvidíte v divadelním sále DK Metropol hru Satori: Spirituální déšť. Po představení následuje beseda Gabriely Filippi s biotronikem, bioterapeutem Vladimírem Ďurinou. Program začíná v 19 h. Zaplatíte 330 Kč.

Na Svatováclavské slavnosti do pivovaru Samson

KDY: Sobota 28. září, od 10 do 20 h

KDE: Dvůr pivovaru Samson, Lidická třída 458/51 České Budějovice

ZA KOLIK: Zdarma





Nejstarší pivovar v Českých Budějovicích Samson zve na sobotu 28. září na oslavu svátku sv. Václava, který je patronem piva a sládků. Kromě zlatavého moku nemůže chybět ani dobré jídlo a hudba. Grilovat se bude půlkilový býk, kterého zapijete pivem, které získává ocenění na soutěžích po celém světě. Čeká vás i soutěž o hodnotné ceny nebo zábava v podobě bubenické show Tam Tam Batucada. Zahraje harmonikář Václav Koubek, flašinetář Milan Binder či rázná balkánská dechovka Lovesong orchestra. To vše zažijete na dvoře pivovaru Samson. Vstup zdarma.

Písně z muzikálu Kronikáři uslyšíte na koncertě

KDY: Neděle 29. září od 18 h

KDE: DK Metropol

ZA KOLIK: 270 Kč



Oblíbené písně z rodinného muzikálu Jihočeského divadla Kronikáři uslyšíte v neděli 29. září v DK Metropol. Přijďte v 18 h. Zaplatíte 270 Kč. Účínkovat budou spolu se Jihočeským divadlem sbory Hlásek při ZŠ Dukelská, BIGY sbor, sbor při gymnáziu Česká, sbor Česko-anglického gymnázia. Autorem hudby je David Hlaváč.