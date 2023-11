Táborsko

Martin na bílém koni, ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Svatý Martin na bílém koni

Kdy: V pátek 10. listopadu od 16.30 h

Kde: Sezimovo Ústí, Husovo náměstí a park Benešovy vily

Proč přijít: Rodiny s dětmi by si neměly nechat ujít bohatý svatomartinský program v Sezimově Ústí. Nejprve se budete moci posilnit občerstvením před ZŠ Švehlova. V 17 h startuje ohňová show Firelight by Neira Lohikäärme. V 17.30 se vydáte na svatomartinský průvod se světýlky ulicemi Sezimova Ústí 1 do parku Benešovy vily, kam v 18 h přijede sv. Martin na bílém koni. Uvidíte také legendu o sv. Martinovi a žebrákovi. Nezapomeňte si do průvodu přinést vlastní lucerničku.

Martinská slavnost

Kdy: V sobotu 11. listopadu od 16.30 do 18.30 h

Kde: Tábor, Žižkovo náměstí

Vstupné: dobrovolné

Proč přijít: Akce začíná na Žižkově náměstí, kde si účastníci rozsvítí lampiony i lucerničky a za doprovodu Martinských písní se průvod vydá Klokotskou ulicí k parku pod Kotnovem. Tam bude následovat pásmo Martinských a podzimních písní, vyprávění martinské legendy a nakonec mohou účastníci sledovat příjezd svatého Martina na bílém koni a obdarování žebráka pláštěm. Po této scénce bude následovat rozdávání a dělení Martinských rohlíčků. Výtěžek akce podpoří činnost pořádající organizace RC Radost.