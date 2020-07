Kdy: 27. srpna od 9.55 h

Kde: Z Drahonic

Za kolik: Zdarma

Na kole, kam oko ze Zlaté hory dohlédne je cyklo akce, která se na Strakonicku koná už po osmé. Pořádá ho spolek Zlatý vrch, kam patří obce Dobev, Drahonice, Heřmaň, Kestřany, Putim, Ražice, Skály. Výlet připadá na sobotu 27. srpna. Účastníci si mohou vybrat ze dvou tras. Sraz je v 9.55 h ve sportovním areálu v Drahonicích. Vyjíždí se v 10 h. Návrat je znovu do Drahonic.

V Arpidě zazpívá Pokáč či Nezmaři

Kdy: 28. června od 15 h

Kde: Arpida, České Budějovice

Za kolik: 200/100 Kč

Integrační hudební festival můžete navštívit v neděli 28. června ve stacionáři pro děti s postižením Centrum Arpida. Na 2. ročníku od 15 h vystoupí Želiboys, Nezmaři, Pokáč a Jaroslav Samson Lenk. Uvidíte také Kolotoč pohádek Divadla Já to jsem. Pro děti budou přichystány zábavná stanoviště a skákací hrad. Na místě bude i něco na zub. Zaplatíte 200 Kč, děti do patnácti let a ZTP zaplatí 100 Kč.

Středověká slavnost u Housova mlýna

Kdy: 27. června od 14 h

Kde: Housův mlýn, Tábor

Za kolik: Zdarma

S dětmi můžete navštívit Historické odpoledne, které se v Táboře koná v rámci 600 let od založení města. Přijďte v sobotu 27. června od 14 h k Housuvu mlýnu. Čeká vás výstřel z děla, ukázky dobových řemesel, historické aktivity, ražba mincí či zbrojnice. Nebude chybět dětská bitva či lukostřelnice. Od 15 h uvidíte v Housově mlýně divadlo o mistru Janu Husovi. Dětská bitva se koná v 17.15 h. Vstup zdarma.

Zažít Třeboň jinak

Kdy: 27. června od 10 h

Kde: Záchranná stanice pro živočichy, Třeboň

Za kolik: Zdarma

V sobotu 27. června přijďte od 10 h do Záchranné stanici pro volně žijící živočichy, kde se nachází komunitní zahrada, v níž vyroste velké tee-pee. Koná se zde totiž sousedská slavnost Zažít Třeboň jinak. Protéká tudy i Zlatá stoka, umělý kanál, na který je napojeno přes 50 rybníků. Čeká vás výstava, ale i spoustu aktivit jako práce s měřičskými nástroji ke stavbám rybníků, jízda na paddleboardu, koloběžce, hra v obří šachy, modelování keramické hmoty, či výroba ptačí budky. V areálu uvidíte i zachráněná zvířátka, která lze vzít na procházku. Na místě si budete moci zakoupit ve stáncích charitativní předměty. Součástí je i hospicový blešák či oblečení z Hadrárny. Zahraje Jiří Řapka.

Hosínské zvonění

Kdy: Od 26. do 28. června

Kde: Hosín

Za kolik: Zdarma

Přijďte na Hosínské zvonění, které začíná v pátek 26. června v 19 h koncertem Musica Di Bene Villaggio v kostele Sv. Petra a Pavla. V sobotu vás čeká na farní zahradě tržiště. Od 12 h uvidíte představení divadelní společnosti Koňmo. V 17 h vystoupí dřevěný cirkus Korromato a v 18.30 h Kabaret Kajbar. Dále zahrají kapely Popel nebo Beat Sisters. Ve 22 h budou odlévat zvon Panna Maria pro obec Dražíč. Mikromagii předvede kouzelník Petr Kasnar. Zvonař Jarda povypráví o zvonech. V neděli v 10.30 h bude pouťová mše.