Kdy: 25. až 27. Září

Kde: Jindřichův Hradec

Za kolik: 0/60 Kč

Navštivte v pátek 25. září, v sobotu 26. září a v neděli 27. září 26. Slavnosti Adama Michny z Otradovic, které se konají v Jindřichově Hradci. Čekají vás bohoslužby, koncerty, jarmark a další akce, které připomenou místního rodáka, básník a skladatele Adama Michnu z Otradovic. Např. v pátek v 18 h se koná v Proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie bohoslužba a Requiem za Adama Michnu, na kterém vystoupí Václav Karel Hollan Rovenský. Vstup zdarma. Další koncert vás čeká ve 20 h v Kapli sv. Máří Magdaleny. Zaplatíte 60 Kč. Další koncerty se konají po celý víkend.

Na prohlídku zámku s kurátorkou

Kdy: 26. září v 10, 12 a 14 h

Kde: Hluboká nad Vltavou, zámek

Za kolik: 250 Kč

Vyrazte s kurátorkou Májou Havlovou na kurátorskou prohlídku zámku Hluboká nad Vltavou. V sobotu v 10, 12 a 14 h vám ukáže trasu Hostinské pokoje a poví vám řadu zajímavostí o zdejších hostech, které zde ubytovala schwarzenberská knížecí rodina. Dozvíte se také o stavebních krocích, které vedly k vybudování této prohlídkové trasy.

Výměnná sběratelská burza, kde doplníte své sbírky

Kdy: 27. září

Kde: Strakonice, sokolovna

Klub filatelistů Strakonice pořádá v neděli 27. září výměnnou burzu sběratelů. Můžete měnit, radit se a získávat pohlednice, známky, mince, nálepky na sirky a fezy, pivní tácky, pivní etikety, láhve, odznaky a další. Své sbírky si doplníte od 7.30 do 11 h na Václavské pouti ve strakonické sokolovně. Další termín strakonické burzy bude 3. dubna.

Architekti, umělci i cyklistka se představí na Pecha Kuche

Kdy: 27. září

Kde: Strakonice TBA

Za kolik: 110 Kč

V neděli 27. září se koná ve Strakonicích 13. Pecha Kucha. Jedná se o přednášku umělců, architektů, autorů projektů a různých nadšenců, kteří se budou představovat na dvaceti stranách prezentace. Na každou stranu budou mít jen dvacet vteřin. Vystoupí zde deset inspirativních hostů. Mezi nimi např. Víťa Marčík jr. se svým divadlem Já to jsem, Dotegg architekti František a Lucie Lebedovi, cyklistka Janina Pichlíková či herec, performer a režisér Jakub Doubrava. Akce se koná ve 20.20 h v TBA Strakonice. Zaplatíte 110 Kč.

Testovací jízdy Harley – Davidson

Kdy: 25. září

Kde: Náměstí Hluboká nad Vltavou

V pátek 25. září a v sobotu 26. září se budou testovat na náměstí v Hluboké nad Vltavou motorky Harley – Davidson. Projet se na nich můžete i vy, a to v pátek od 14 do 18 h, v sobotu od 10 do 18 h. V sobotu v 19 h zahraje V. I. T. Band.

Muzejní noc v Prachaticích

Kdy: 25. září

Kde: Muzeum krajky, Prachatické muzeum, Muzeum loutky a cirkusu Prachatice

V pátek navštivte v prachatickém Muzeu krajky, Prachatickém muzeu a Muzeu loutky a cirkusu Muzejní noc. Čeká vás tam např. výtvarná dílna Secesní vějíř, divadelní pohádka, koncert kapel Swing Trio Avalon a Bonsai č. 3, komentované prohlídky a promítání.

Trousíme se na Kleť

Kdy: 26. září

Kde: Kleť

V sobotu se koná charitativně-společenská akce Trousíme se na Kleť na podporu lidí s roztroušenou sklerózou. I když nebude počasí nejlepší, startuje se mezi 9. a 12. h. Nahoře na vás bude čekat odměna v podobě občerstvení, tomboly a živé muziky.

Mišík v Divadle Pod Čarou

Kdy: 25. září

Kde: Divadlo Pod Čarou, Písek

Za kolik: 450 Kč

Vladimír Mišík & ETC vystoupí v pátek ve 20.30 h v píseckém Divadle Pod Čarou. Hosty budou Olin Nejezchleba & Kybabu. Vstupné 450 Kč.

Podzimní koncert s varhanami

Kdy: 27. září

Kde: Trojice, Písek

Za kolik: Od 200 Kč

Podzimní Nocturno v píseckém kulturním sále Trojice navštívíte v neděli 27. září. Vystoupí zde orchestr Virtuosi di Písek, zazpívá Michelle Katrak, Jiří Emmer usedne za varhany a taktovky se chopí Oldřich Vlček. Koncert začíná v 19 h. Vstupné od 200 Kč.