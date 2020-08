Pohádkový Chlum končí. Čeká vás poslední den plný divadel, zpívání, her a vodnický průvod

Kdy: 31. července

Kde: Chlum u Třeboně

Za kolik: 50 Kč divadélka

I poslední den 19. ročníku vodnického splavu Pohádkový Chlum, kdy se v Chlumu u Třeboně sjedou vodníci, nabízí zábavný bohatý program. V pátek 31. července v 10 h v kempu Jih uvidíte na ostrově detektivní pohádku Kloboučkový fantom v podání Divadla potulného čajovníka. Ve stejném kempu vás čeká ještě od 14 h vodnické odpoledne plné her a soutěží pro děti. Program se bude konat na břehu i ve vodě. V 19 h se zasmějete při vodnickém revue Vodnická pestráda a u finále soutěže Zpívající žába. Vystoupí pravá vodnická kapela Rybníkáři a jejich hosté. Nebude chybět vodnický král Pepa Vošplouch. V kempu na ostrově vás čeká ještě představení Pohádky po telefonu, opět s Divadlem potulného čajovníka. To zhlédnete v 16 h. Ve 21.30 h začne velký vodnický lampionový průvod. Ten vyrazí od kempu Jih směrem na hráz rybníka Hejtman. Tam se vodníci rozloučí a zanoří se do hlubin rybníka. Vstupné na divadélka 50 Kč.

Noc plná magie

Kdy: 1. srpna

Kde: Tábor, Velký šanc, Tržní náměstí

Za kolik: zdarma

Magickou noc zažijete v Táboře v sobotu 1.srpna. Tržní náměstí a Velký šanc nabídnou noc kouzla, magii, iluze a nečekaná setkání. Ve 20 h uslyšíte na Tržním náměstí keltsko-irskou magickou hudbu kapely Stonethecrows. Zajděte ve 21 h na Velký šanc. Tam uvidíte od 21 h ohnivou show o zrození magie, kouzelnickou show s čínskými kruhy a provazy či šamanský rituál. Čeká vás také magický tanec bludiček či scénicko-kaskadérské vystoupení „upírů“. Cikánka vám přečte osud z ruky, uvidíte stroj času a mnoho dalšího. Vstup zdarma.

Dokážete přejet lávku přes rybník?

Kdy: 1. srpna

Kde: Zahorčice

Za kolik: 50 Kč startovné

Sbor dobrovolných hasičů Zahročice pořádá na sobotu 1. srpna První zahorčické čachtání. Jedná se o první ročník zábavné soutěže v přejezdu přes lávku rybníka u Bobr Areny Zahorčice. Úzkou lávku zdoláte na kole nebo kolečkem. Přihlásit se můžete do 14 h, startovní činí 50 Kč. Doporučuje se jet ve vlastní helmě, soutěžní kolo si půjčíte na místě. Vítěze čekají hodnotné ceny. Můžete se zúčastnit klání či jen fandit a pobavit se.

Pouť, zábava i výstava obrazů

Kdy: 31. července, 2. srpna

Kde: Brloh

Za kolik: zdarma

V neděli 2. srpna se koná v Brloze tradiční pouť. Těšit se můžete samozřejmě na atrakce a stánky, mši svatou nebo fotbal. V 10 h začne vernisáží v brložském kině výstava Magdalény Andrlové. Prohlédnout si ji můžete do 14 h. K pouti také patří tradiční zábava. Tu navštívíte už v pátek 31. července ve 20 h v místním KD. Zahraje kapela The Maso.

Karaoke si zazpíváte v kostýmech

Kdy: 31. července

Kde: Prachatice, Klub I. P.

Za kolik: zdarma

V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Klub I. P. v Prachaticích si v pátek 31. července zazpíváte. V pátek 31. Července se tam koná kostýmovaná karaoke party. Ta začíná ve 13 h. Vstup zdarma.

Zpívání u ohně i divadlo

Kdy: 1. srpna, 2. srpna

Kde: Křišťanovický rybník

Za kolik: dobrovolné vstupné/zdarma/50 Kč

U Křišťanovického rybníka se v rámci Křišťanovického kulturního léta můžete navštěvovat spoustu akcí. V pátek 31. července uslyšíte jazz a latinskoamerické rytmy v podání kapely String 5. Koncert začíná v 19 h. Vstupné je dobrovolné. Na sobotu 1. srpna připadá tzv. Zpívaná u ohně. Stačí si vzít hudební nástroj či si jen přijít zazpívat. Začíná se v 19 h. Akce je zdarma. Na druhý den zde Divadlo Rolnička předvede Improhádky. Přijďte v 15 h. Zaplatíte 50 Kč. Program se koná u Boudy u Josefa a Adélky.

Knižní ilustrace uvidíte v klášteře

Kdy: Od 2. srpna do 3. Října

Kde: Klášter Zlatá Koruna

Za kolik: zdarma

V neděli 2. srpna v 17 h začíná vernisáží výstava knižních ilustrací Marie Snášelové Štorkové Vílí taje. Prohlédnete si je v Klášteře Zlatá Koruna do 3. října denně mimo pondělí. V srpnu je otevřeno od 9 do 16.30 h. V září a říjnu se můžete podívat na obrazy do 15.30 h. Vstup zdarma.

U KD Slavie vystoupí Prášek proti blbosti a Znouzecnost

Kdy: 31. července

Kde: KD Slavie, České Budějovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Každé úterý, čtvrtek a pátek na letní scéně KD Slavie hrají kapely z jihu Čech, ale i ze zahraničí. Tento pátek 31. července uslyšíte punk-rock a bigbít punk kapel Prášek proti blbosti a Znouzecnost. Přijít můžete od 18 h. Hudební produkci si poslechnete mezi 19. a 22. h. Vstupné dobrovolné.

Ochutnejte pivečko a poslechněte si živou muziku

Kdy: 1. srpna

Kde: Týn nad Vltavou, park u Vltavy

Za kolik: zdarma

I letos vás v rámci Vltavotýnského léta čeká festival minipivovarů. Připadá na sobotu 1. srpna. Ochutnáte lahodný mok pivovarů Bukovar, Hulvát, Pacovský pivovar, Písecký pivovar, Pivovar Hluboká, Vltavotýnský pivovar a Kněžínek a poslechnete si vltavotýnské hudební skupiny. V 16.30 h zahraje Rodinná kapela Sýkorů, v 19 h Epydemye a ve 21.15 h vystoupí Forseti Reims. Přijďte do parku u Vltavy. Vstup zdarma.

Sobotní defenestrace na hradeckém zámku

Kdy: 1. srpna

Kde: Jindřichův Hradec, zámek

Za kolik: 250 Kč

Speciální noční prohlídky přichystal na léto jindřichohradecký zámek. Další termín Nočních prohlídek aneb Defenestrace připadá na sobotu 1. srpna. Vybrat si můžete ze začátků prohlídky od 19, 20.40 a 22.30 h. Dozvíte se o osudech jednoho z majitelů zdejšího panství Viléma Slavaty a o zásadních okamžicích Stavovského povstání. Divadelní prohlídka vás zavede samozřejmě i na zámek, a to dokonce do míst, která nejsou běžně přístupná. Čeká vás asi 50 herců v kostýmech. Vstupné 250 Kč.

V Kestřanech se bude rýžovat zlato

Kdy: 1. srpna

Kde: Kestřany

V sobotu 1. srpna se bude rýžovat zlato na Otavě. Koná se už 28. ročník tradiční akce v Kestřanech. Program začíná už v pátek večer country posezením a v sobotu přijde na řadu hlavní část. V 9 hodin začne škola rýžování a o půl hodiny později soutěž v rýžování zlata. V 17 hodin se budou vyhlašovat výsledky soutěže a následovat bude soutěž zlatokopecký trojboj. Večer je na programu country bál s Harlejem Vládi Růžičky z Kaplice.

V Bernarticích zazní dechovka

Kdy: 1. srpna

Kde: Bernartice

Za kolik: zdarma

Letos již po třinácté se Bernarticemi rozezní dechová hudba. Další ročník přehlídky malých dechovek se bude konat v letním amfiteátru u sokolovny tuto sobotu od 14 hodin. K poslechu i tanci zahrají kapely Malá Vlachovka, Kovačka, Malá kapela Pavla Havlíka a Toulavá kapela. O dobrou náladu se postarají nejen vystupující muzikanti, ale také zkušený moderátor, který bude celé odpoledne uvádět. Všichni návštěvníci se mohou těšit na diváckou soutěž, divácký kvíz a slosování vstupenek o pěkné hudební ceny. Vstupné je zdarma a v případě špatného počasí se přehlídka uskuteční v místní sokolovně. Vstupné zdarma.

Dvojkoncert v Milevsku

Kdy: 2. srpna

Kde: Milevsko, klášterní nádvoří

Za kolik: 490 Kč

Dům kultury Milevsko ve spolupráce s milevským klášterem chystá dvojkoncert skupin Druhá tráva Roberta Křesťana a Bratři Ebenové. Uskuteční se v neděli 2. srpna od 20 hodin na 1. nádvoří milevského kláštera. Vstupné 490 Kč.

V letňáku budou Dymytry a Traktor

Kdy: 1. srpna

Kde: Letní kino Písek

Za kolik: 590 Kč

V sobotu 1. srpna bude písecké letní kino patřit rockovometalové show. Vystoupí tady kapely Dymytry a Traktor a jako hosté se představí Alkehol, Černá a a Sebastien. Začátek je v 16 hodin. Vstupné 590 Kč.