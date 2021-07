Festival Setkání s hudbou v Soběslavi se pomalu chýlí ke konci. V pátek 9. července vás čeká tradiční openair koncert Domácí výroba aneb Pecky všecky, který se bude konat na městském koupališti. Uslyšíte hudbu na pomezí jazzu, blues, rocku, country.

Borůvkové dobroty, hudba i cirkus

Letos se kvůli covidu koná v Borovanech místo tradičního Borůvkobraního menší a lokální varianta nazvaná Borůvkobraníčko. To připadá na sobotu 10. července. Návštěvníky čeká borůvkový trh s programem, představení Cirk La Putyka a večerní zábava s kapelou Chlapi v sobě. Na každou z těchto částí se vybírá samostatné vstupné. Borůvkový trh se koná od 9 do 14 h a nabízí borůvkové dobroty, jako koláče, pivo, knedlíky, vafle, také borůvky čerstvé. K dostání budou i likéry, šťávy a výrobky místních spolků. Zúčastníte se borůvkových workshopů. Ochutnáte borůvkové dobroty od finalistů soutěže MasterChef Pepy Nemravy a Viktorie Hrazdílkové. Kromě nich na podiu vystoupí dechovka Muzikanti z Jižních Čech, divadelní společnost Koňmo s pohádkou, uvidíte rockové vystoupení s Hansem Looper Transem. Vstupné 50 Kč. V 18 h v klášterním parku uvidíte číslo Cirku la Putyka Kaleidoscope. Zaplatíte vstupné 230 Kč. Vstupenky na obě tyto části pořadatelé doporučují již mít zakoupené kvůli omezené kapacitě. Od 20 hodin na venkovním pódiu ve Stodole v Podzámčí zahraje českokrumlovská kapela Chlapi v sobě. Vstupné na večerní zábavu 100 Kč.

Degustujte od rána do večera

V sobotu 10. července můžete na třeboňském náměstí degustovat od 10 do 20 h víno. Koná se zde totiž druhý ročník Koštu českých vín. Ochutnáte vína z oblasti Mělníka, Prahy, Litoměřicka, Kutnohorska i Chlumu u Třeboně. Ve 13 h vám zahraje kapela Jižani,

Podpořte místní prodejce na farmářském trhu

Přijďte v sobotu 10. července na Oslavu místní produkce na prachatickou skalku. Farmářský trh se zde koná od 10 do 13 h. Pro děti bude přichystaná výtvarná dílna, kde si zkusí plstění.

Koncert na závěr Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody

Nenechte si v sobotu 10. července ujít závěrečný koncert Mezinárodních houslových kurzů Váši Příhody. Ten se konal již po čtvrté. Koncert si poslechnete v 18 h v městské galerii. Vstupné dobrovolné.

Denní dění začne koncertem

Obrazárna Špejchar Želeč zve na vernisáž výstavy Denní dění: Žánrové výjevy v díle významných umělců. Ta se koná v neděli 11. července v 19 h. Zahraje zde v rámci 16. ročníku Jihočeského komorního festivalu akordeonista Ladislav Novák a violoncellista Petr Nouzovský v 19 h program k výročí sta let Astora Piazzolly, argentinského hudebního skladatele a zakladatele stylu tango nuevo. Na výstavě si prohlédnete díla malířů jako Oliva, Kojan, Nejedlý, Brožík aj.

Třeboňská nocturna jdou do finále

Nenechte si ujít závěr festivalu Třeboňská nocturna, který se koná v Třeboni již po osmnácté. V pátek 9. července uslyšíte na nádvoří Městského úřadu koncertní verzi muzikálu Balada pro banditu. Účinkovat budou jako sólisté herci z Divadla Husa na provázku: Eva Vrbková, Igor Orozovič, Dalibor Buš, Gabriela Vermelho. Zahraje Jihočeská filharmonie a taktovky se chopí Vojtěch Spurný. V sobotu festival končí. Závěrečný večer je poctou Emě Destinnové. Na nádvoří Městského úřadu zazpívají přední čeští operní pěvci, a to sopranistka Kateřina Kněžíková a basbaryton Adam Plachetka. Doprovodí je Jihočeská filharmonie. Dirigovat bude David Švec. Zazní například Pietro Mascagni, Giuseppe Verdi, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák.

Umělkyně vystavuje hned dvakrát

Navštivte v Blatné v pátek 9. července v 17 h vernisáž dvou výstav Evy Prokopcové. Ty pořádá městské muzeum Blatná a zahájí je v kapli kapli sv. Michaela při kostele Nanebevzetí Panny Marie. V kapli najdete až do 8. srpna expozici Modrý obraz. Přijít můžete denně od 10 do 17 h. Druhou výstavu s názvem Kresby můžete vidět v galerii v íčku, a to do konce prázdnin. Přístupna bude od pondělí do pátku od 9 do 12 h a od 13 do 17 h, o víkendu od 9 do 14 h. Název Modrý obraz odkazuje k malířčině, která působí v Českých Budějovicích, vzpomínce z dětství, kdy se jako sedmiletá sama vydala sbírat borůvky k místu na svahu Kleti zvanému Modrý obraz. Výstava v kapli představí soubor kreseb z roku 2009.

Hudební večer před KD Slavie

I letos se v Českých Budějovicích koná festival u KD Slavie. Na letní scéně vystoupí v pátek 9. července v 18 h alternative folk rocková skupina Láďa Latka trio a českobudějovická irish-folková kapela Naked Professors.

Cirkus a umění oživí prostor u starého mostu

V rámci vltavotýnského kulturního léta ožije v sobotu 10. července nábřeží u starého mostu uměním. Těšit se můžete na workshop, malířskou exhibici, busking nebo muzikoterapii. V 19.30 h zahraje kapela Neber been 2 Jamaica. Soubor nového cirkusu Chůdadlo vystoupí v několika časech. V 15.15 h uvidíte jeho vystoupení Kejklířská romance, v 18 h vstup Romeo a Julie, ve 21.30 h The Cube. Soubor se postará i o školu žonglování.

Ústav úžasu zahraje tradiční pohádku netradičně

Přehlídka loutkového divadla Vimperský kašpárek pokračuje. Přijďte v neděli 11. července v 15. 30 h k Parkboudě v Městském parku u ZŠ T. G. Masaryka. Tentokrát uvidíte představení Karlova a Jaromírova pohádka v podání souboru Ústav úžasu. Čeká vás tradiční pohádka K. J. Erbena Jabloňová panna vyprávěná velmi netradičně za použití gramofonových desek a dalšího „haraburdí“. Následuje tvořivá dílnička. Vstupné 50 Kč.

Kapely a zpěváci se sjedou na Suchodlfest

V Suchdole nad Lužnicí se koná v pátek a v sobotu 9. a 8. července hudební festival Suchodolfest. Přijďte v pátek v 18 h do areálu kulturního domu. Vystoupí zde Pekař, Anna K. nebo metalová kapela Seven. V sobotu si zase poslechnete Pirates of the Pubs, Náhodný výběr, Kurtizány z 25. Avenue.

Filmové večery v letním kině

V letním kině Háječek v Českých Budějovicích čekají návštěvníky dva tematické večery. V pátek mohou vyrazit na rande na Retro večer a filmovou klasiku Snídaně u Tiffaniho s Audrey Hepburn v hlavní roli. Film oceněný dvěma Oskary uvidíte od 21.30 h. Přijít můžete už v 19 h, poslechnout si živou hudbu, posedět a popovídat s přáteli a ochutnat něco dobrého. Druhý den vás čeká film, který si zvolili sami diváci, a to Tarantinův kultovní počin Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Začíná ve 21.30 h, ale pohodový večer si v areálu letního kina můžete užít u od 19 h.

Sto zvířat vystoupí v milevském amfiteátru

Přijďte do milevského amfiteátru na klubovou českou kapelu Sto zvířat. Ta vystoupí v pátek 9. července v 19 h. Kapela Sto zvířat je průkopníkem žánru ska a rocksteady u nás. Zazpívá vám i známé hity Nikdy nic nebylo, Dáma s čápem, Škola nebo Batůžek. Zaplatíte 250 Kč.

Večer vám na zámku zahrají O té ohavné rebelii

Nenechte si ujít noční prohlídky jindřichohradeckého zámku. Můžete je navštívit v červenci o pátcích a sobotách 9., 10., 16. a 17. července v 19, 20.50 a 22.40 h. Tentokrát bude mít hraná prohlídka podtitul O té ohavné rebelii. Herci v dobových kostýmech vás provedou příběhem o Třicetileté válce a zároveň zámkem. Vstupné 350 Kč.

Budou léto vítat po myslivecku

Myslivecký spolek Trhové Sviny pořádá pro děti na myslivecké střelnici Vítání léta po myslivecku. To se koná v sobotu 10. července od 13 h. Jedná se o obdobu dětského dne. Návštěvníky čekají soutěže ve střelbě ze vzduchovky, v mysliveckých vědomostech, zkusí si lukostřelbu či jízdu na koni. Budou se péct buřty.

Parním vlakem na výlet

Parní vlaky Českých drah přijíždí po dvou letech na Šumavu. Vagony poveze lokomotiva Kafemlejnek. Můžete se tak těšit na zážitek a vyjet si na výlet červencové neděle a pondělky 11., 12., 18. a 19 července. Parní vlaky budou jezdit po tratích Volary-Lenora-Volary, Volary-Nové Údolí, Nové Údolí – Nová Pec a Nová Pec-Volary. Za každý úsek zaplatíte jízdné 200 Kč. Vlak z Volar do Lenory odjíždí v 9.35 h, z Volar do Nového Údolí v 11.10 h.

Šílené cirkusové kousky předvedou ve Strakonicích i ve Vodňanech

Divadelní soubor Cirk La Putyka přiveze do Strakonic nový cirkus. Jejich představení uvidíte v pátek 9. července v 19 h ve strakonickém letním kině. Těšte se na šílené kousky jako skoky na obřím teeterboardu, lety na trampolíně či závěsnou akrobacii. Čekají vás taneční choreografie, rytmická hudba, kombinace moderního a tradičního i hypnotické obrazy. Zažijete letní party pod širým nebem. Na show uvidíte osm akrobatů, tanečníky, herce a zažijete spoustu radosti. Za představení Kaleidoskope: Cirkusová expedice za čistou radostí platíte vstupné 360 Kč. Na cirkusovo-divadelní představení se mohou těšit také ve Vodňanech, kde Cirk La Putyka vystoupí v neděli 11. července. Podívaná vás čeká na velkém parkovišti u KD. Začíná se v 18 h. Vstupné 350 Kč. Nová inscenace vznikla za coronavirové pandemie.