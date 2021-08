Zahraje Klarinetový soubor Prachatice

V neděli 15. Srpna se koná u příležitosti svátku nanebezvetí Panny Marie v kostele sv. Vojtěcha v Lštění koncert Klarinetového souboru Prachatice. Přijďte ve 13 h. Vstupné dobrovolné.

Přijďte na Symfonii národů

V neděli 15. srpna vystoupí v Písku mezinárodní kapela Symfonie národů. Akce se koná v Bakalářích od 14 do 18 h. Hostem bude jazzová muzikantka Anna Kolingerová. Vstup zdarma.

Přehlídka malých dechovek

V sobotu 14. srpna se koná v bernartické Sokolovně přehlídka malých dechovek. Zahraje Toulavá kapela, Malá kapela Pavla Havlíka, Hartmanická muzika, Kozleranka. Těšte se na slosování vstupenek, diváckou soutěž a tanec i volnou zábavu. Přijďte ve 14 h.

V Touškově se konají rybářské závody

Přijďte v sobotu 14. srpna na rybářské závody ve sportovním rybolovu do Touškova u Mirovic. Registrace začíná v 6 h, závodí se od 7 h. Startovné 150/300 Kč. Občerstvení zajištěno.

Černá komedie z Irska

Divadelní spolek Kašpar zve na openair představení do Vildova mlýna a na dvůr tvrze Vlksice. V neděli 15. Srpna na Vildově mlýně zahrají černou komedii Martina McDonagha Lebka z Connemary. „Irsko je krásný, ale žít je tam těžký. Déšť, lebky, kořalka, míchaná vajíčka a nejasné okolnosti jednoho dávného úmrtí,“ hlásí anotace ke hře. Začíná se ve 21 h. Vstupné 350/220 na místě.

Kovářské slavnosti na Buškově hamru

Nenechte si ujít Kovářský den na Buškově hamru. Ten se koná v sobotu 14. srpna. Od 10 h zakoupíte rukodělné výrobky a umělecké předměty na staročeském jarmarku. Těšit se můžete na ukázky kovářské práce a dalších řemesel. V 11 h uvidíte pohádku pro děti i dospělé Fimfárum. Ve 13 h vám zahraje vodnická kapela Rybníkáři. Děti si zase užijí pohádku Utopené dějiny aneb O rybníkáři Kubovi a bábě Slepičkové. Ta přijde na řadu v 15 h. Dospělí pak prožijí hudební večer s kapelami Dětský pokojíček, která začíná hrát od 17 h, a Hrajeto. Jejich vystoupení začíná v 19 h. Akce začíná v 10 h. Vstupné na Kovářský den bude dobrovolné.

Městská slavnost v Bechyni

V pátek a v sobotu 13. a 14. srpna se koná v Bechyni slavnost Bechyňské doteky. Program se bude odehrávat v zámeckém parku, klášterní zahradě a Klášterní ulici. Vstupné dobrovolné.

Dechovka zazní Lomnicí

Přijeďte do Lomnice nad Lužnicí na festival Dechových hudeb. Ten se bude konat v sobotu 14. srpna na farské louce od 11 h. Hrají Babouci, Muzikanti z jižních Čech, Šumavská osmička, VDO Mělník, Podhoranka, Švitorka. Úvodní slovo bude mít Helena Hýnová.

Bechyňský festival dechovky

Již 24. festival dechových hudeb se bude konat v neděli 15. srpna v zámeckém parku v Bechyni. Vystoupí Černovická dechovka, Valdaufinka Ády Školky, Libkovanka, Božejáci, Keramička. Festivalem bude provázet Helena Hýnová.

Ochutnejte, co vaří minipivovary

Na Velkém náměstí v Prachaticích ochutnáte ve sobotu 14. srpna piva z lokálních minipivovarů. Přehlídka se bude konat přímo v historickém centru. Připraven bude hudební program.

Od 14 do 16 h vystoupí Trio Traktůrek, od 18 do 19 h The Atavists. Ve 20 h přijďte na koncert Jiří Schelinger Memory Band. Akce se koná již posedmé. Vstupné zdarma.

Léto pod Boubínem

V sobotu 14. srpna můžete navštívit festival Léto pod Boubínem. Ten se koná od 14 h ve vimperském letním kině. Můžete zhlédnout divadelní představení Úžasného divadla fyziky

ÚDIF nebo představení How things go německého performera Felixe Baumanna. Užijete si i hudební vystoupení. Na pódiu stane Vojta Burian, Crazy Dogs, Medoy Meikoy, Fast Food Orchestra a třešničkou na dortu bude Michal Hrůza. Dospělí zaplatí 250 Kč, důchodci 100 Kč, děti 50 Kč.

Hurá na houby do Stach

Na již čtvrté Houbové slavnosti můžete vyrazit do Stach. Program se koná v sobotu 14. srpna převážně na stachovském náměstí. V 8 h se můžete vydat na procházku do lesa s mykologem. Mezi 10. a 17. h bude si prohlédnete výstavu hub, ochutnáte houbová jídla nebo můžete nakoupit ve stáncích. Děti si užijí soutěže mezi 10. a 13. h. Od 18 h zahraje kapela VV Band.

Gastrofest s tématem kapr

Přijďte v neděli 15. srpna od 11 do 19 h na festival lokální gastronomie Naše chutě. Ochutnáte pokrmy z jihočeských bister a restaurací nebo ze surovin od jihočeských zemědělců. Nebudou však chybět i hosté odjinud. Letošní ročník je zaměřen na téma kapr, proto každá restaurace připraví i pokrm z kapra. Můžete přijít i na přednášky, ochutnávky. Uslyšíte živou hudbu. Na děti budou čekat tvořivé dílničky.

Symposium řezbářství a dalších umění

V Kancířově sadu v Dačicích se koná od 16. do 20. srpna nejen řezbářské symposium Dačická řezba. Své řemeslo zde předvedou řezbáři Rudolf Procházka, Jiří Schlosser, Hana Svobodová, Pavel Novotný, Jozef Gabaj, Miroslav Burša, Michal Kelbler, Jaroslav Pecháček. Kromě nich se podíváte také na práci kovářů Josefa Doležala a Matěje Vacka. U sklářské huti se předvedou Miroslav Liederhaus a Antonín Bořek Dohalský. Výrobu keramiky uvidíte v podání Jany Macečkové a Vladimíry Vávrů. V pátek 21. srpna ve 14 h se koná závěrečná vernisáž. Součástí programu Dačické řežby jsou čtyři hudební večery pod širým nebem. V úterý 17. srpna hraje kapela Flying Parties, druhý den Stonožka, ve čtvrtek 19. Srpna Patrola a nakonec 20. Srpna Koláčovo trio. Dačická řežba se koná už poosmé.

Retro móda i tance

Na nábřeží u starého mostu v Týně nad Vltavou se bude tančit. V sobotu od 18 h můžete přijít na retrotančírnu. Spolu s Taneční školou Ladislava Schöna LAST DANCE vás čeká večer se žhavými hity z let minulých. Zahraje DJ Barbulák. Oblečení v retrostylu bude vítáno. Těšte se na módní přehlídky 30., 40. a 50. let.

Mrkvové slavnosti ve Zlivi

Vyrazte do Zlivi na Slavnosti mrkve. Ty se konají v sobotu 14. Srpna od 13 h. Těšte se na kuchařskou show Petra Stupky, revival Abba Star, hudbu Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo, barokní tichý ohňostroj, historická vozidla nebo Divadlo Studna.

Karel Plíhal zahraje na Hluboké

Na hudebním festivalu Hluboká vystoupí v pátek 13. srpna hudebník, textař a poeta Karel Plíhal. Rozesměje vás humornými básněmi a zazpívá vám emotivní písně. Čeká vás hravá poetika, sebeironické texty nebo veršovánky. Na komorním koncertě ho na kytaru ho doprovodí Petr Fiala.

Dožínky ve mlýně

O zpracování obilí se dozvíte více v sobotu 14. srpna na mlýně Hoslovice. Bude se péct chléb, placky, houstičky. Děti čeká Bojovka pana mlynáře, hry a tvořivé dílničky. Těše se na řemeslný trh nebo na komentované prohlídky a pouštění mlýnského kola. Hraje Dudácká muzika. Václav Matějka pokřtí svou knihu Ďábel se neptá. Vstupné 50/25 Kč.

Parní stroje si prohlédnete u Vodárenské věže

V neděli 15. srpna najdete pod českobudějovickou vodárenskou věží funkční model hasičské parní stříkačky, historické vodárny, fontán a funkční modely historických manufakturních a průmyslových provozů. Program Voda a pára pod Vodárenskou věží vznikl k jejímu 300. výročí. Na ukázky parních řemesel přijďte do vodojemu v 10, 12, 14 a 16 h. Komentované prohlídky věže s videoexpozicemi a sousedního vodojemu vás čekají v 10, 13, 14.45 a 16.30 h.

Čochtanova Třeboň

Festival Čochtanova Třeboň se koná od pátku 13. do neděle 15. srpna v zámeckém parku a na nádvoří třeboňského zámku. Na Svátku dušiček a vodnických hrníčků vodnická vás čeká módní přehlídka, dětské soutěže Vodnické kolo štěstí, průvod vodníků a pohádkových bytostí, plavba s vodníky. V pátek v 19 h akci zahájí na Masarykově náměstí u kašny sněm vodníků z třeboňských rybníků a okolí. V neděli v 11 h ho zakončí písničkové loučení u kašny.

Zazpívá Naďa Válová v doprovodu Jana Krupičky

Nenechte si ujít koncert Nadi Válové, zpěvačky, která spolupracovala s Michalem Horáčkem a Petrem Hapkou. Zazpívá v pátek 13. srpna na hosínském letišti. Na klavír ji doprovodí Jan Krupička. Koncert začíná v 19 h. Vstupné 250 Kč.