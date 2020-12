V sobotu 12. prosince můžete zajít nakoupit vánoční dárečky na třeboňském Masarykově náměstí. Koná se zde totiž mezi 9. a 17. h adventní trh. Konat se bude za zpřísněných hygienických opatření. „Žádáme proto návštěvníky, aby měli na tržišti po celou dobu nasazenou ochranu dýchacích cest, dodržovali rozestupy a nekonzumovali zakoupené jídlo a pití na místě. Děkujeme a věříme, že se všichni budou chovat zodpovědně,“ vyzývají pořadatelé. V 11 h vystoupí žesťový soubor Třeboňské dvanáctky a zatroubí z věže staré radnice.

Krýzovy jesličky

Od pátku 11. prosince můžete v Jindřichově Hradci přece jen spatřit oblíbené Krýzovy jesličky. Muzeum se totiž otevře i navzdory koronakrizi. Ředitel muzea Jaroslav Pikal uvedl, že dovnitř smí návštěvníci na 25 procent výstavní plochy. „Fungujeme zatím v omezeném režimu. Na prohlídku Krýzových jestliček tak nemůžeme přijímat ani individuální, ani hromadné rezervace a kapacita je omezena na skupiny po maximálně šesti lidech,“ vysvětlil ředitel. Návštěvníci musí dodržovat hygienická opatření, tedy nosit roušky, dodržovat dvoumetrové rozestupy, používat rukavice při kontaktu s interaktivními prvky. Přijít můžete do 6. ledna.

Polská krev online

Protože Jihočeské divadlo právě nemůže novinky, které o druhé vlně koronakrize přichystalo, zahrát lidem naživo, naplánovalo alespoň online premiéry. Další z nich, Polská krev od Oskara Nedbala, připadá na sobotu 12. prosince. Pustíte si ji od 19 h přes Ticketportal, kde uhradíte vstupné sto korun.

Prachatické adventní korzo: Otevřou v jeden čas

Na třetí adventní neděli bývají Prachatičáci zvyklí vydat se do města na zapálení třetí adventní svíčky, letos tomu bude ale jinak. Přesto se mohou do centra vydat a užít si akci Prachitcké adventní korzo. Jedna z pořadatelek Barbora Koritenská vysvětluje: „Nejsou to trhy, ale podpora místních podnikatelů, kteří všichni otevřou ve stejnou dobu.“ Dvaadvacet obchodů v centru můžete navštívit mezi 16. a 19. hodinou. „Lidi budou mít možnost cestou z procházky zajít do obchodů, kaváren, koupit si uvnitř punč, nebo svíčku,“ vysvětluje Barbora Koritenská. Původně měla být akce, kterou organizátoři pořádají prvně, formou výdejních okének, podniky ale naštěstí mohou otevřít. Navštívit a podpořit můžete například Lockal U Jelena, Galerii Neumannka, Království korálků, Ráj masáží, Café Madona, Farmářský obchod, zdravou výživu Meduňka, Stroom Dub, Obchůdek U Barborky a další.

Táborské minikoncerty z divadla

Každou adventní neděli hrají v 17 h z balkonu táborského Divadla Oskara Nedbala muzikanti, aby vánočně naladili posluchače. Ti nahlédnou do historického vchodu na betlém Máši Valterové. V neděli 13. prosince uslyšíteperly sváteční barokní hudby, avšak v netradiční úpravě pro dvoje housle. Na ně zahrají táborští muzikanti Jiří Kubeček a Václav Pelouch. Vstup je volný.

V Rabsenštejské věži vystavují Čestmíra Sušku

Galerie R2020, která se nachází v českobudějovické Rabenštejnské věži, v kulturním centru Rabenštejnská 2020, v pátek 11. prosince zahajuje novou výstavu. Expozice s názvem Malé velikosti vás seznámí s komornější verzí tvorby českého sochaře Čestmíra Sušky. Uvidíte jeho kovové objekty a grafiky. Objekt Kazatelna, který již měsíc zdobí veřejný prostor před Rabenštejnskou věží, je pomyslnou bránou na výstavu. Minivernisáž se koná navečer.