Naše šesté pokračovaní seriálu Cyklotrasy nás opět povede kolem Otavy na západ a budeme se pohybovat jak v terénu, tak i po místních komunikacích. Trasa měří kolem 40 kilometrů, takže bude vhodné vyrazit dopoledne, abychom si cestu v klidu užili a nestali se závodníky.

Startujeme opět ve Strakonicích od pivovaru Dudák (49.2596369N, 13.8973478E) po Podskalí k lávce v kempu. Odtud pak po cyklotrase Otavská 1066 do Pracejovic (49.2571800N, 13.8491269E), rodné obce agrárního předsedy prvorepublikové vlády Rudolfa Berana, a dále do Katovic (49.2734836N, 13.8303542E). Zamíříme na malé občerstvení do kempu Otavský ráj a po něm pokračujeme pěšinou až pod Kněží horu a kolem Žižkova mostu do Dolního Poříčí (49.2863775N, 13.7928392E). Projedeme obcí po místní komunikaci a na jejím pokračujeme rovně přes Vyhlídku do Střelských Hoštic (49.2975947N, 13.7559553E).

Další úsek nás navede do osady Kozlov a po ukazatelích cyklostezky Otavská 1066 k pomníku českého krále Rudolfa Habsburského. U něj zabočíme doleva stále po Otavské 1066, zamíříme ke studánce Svatá Anna a poté po místní komunikaci až k mostu přes Otavu do Horažďovic (49.3206858N, 13.7010019E). Tady si opět můžeme dopřát čas na občerstvení i prohlídku města, například zrekonstruovaného náměstí.

Nyní nás čeká asi kilometrový návrat na most přes Otavu, kde se dáme po místní komunikaci doprava. Čeká nás stoupání, které nás zavede k odbočce ke zřícenině gotického hradu Prácheň. Ten začal na místě bývalého hradiště v roce 1315 budovat Bavor III. ze Strakonic. Poté nás čeká sjezd do obce Velké Hydčice (49.2991264N, 13.6679472E).

Z této obce zamíříme doprava kolem vápenky stále po cyklotrase Otavská 312 do obce Žichovice (49.2672261N, 13.6278450E). Pojedeme různým terénem – po kamení, prašných i lesních cestách a možná, že i blátem. Ale tento úsek patří mezi nejkrásnější místa našeho putování a pohled na hrad Rabí a okolní přírodu je nezapomenutelný. V Žichovicích můžeme navštívit zámek, který vznikl přestavbou renesanční tvrze z II. poloviny 16. století.

Ze Žichovic se vydáme po Otavská 313 směrem na obec Čepice (49.2685075N, 13.5940067E). Těsně před ní u vlakového přejezdu zabočíme stále po Otavská 313 doleva směrem na obec Chmelná (49.2501358N, 13.5712714E). Čeká nás úsek, kde si sice užijeme pěknou cyklotrasu, na druhou stranu se ale také pěkně zadýcháme a zapotíme.

Po výšlapu do Chmelné nás čeká pořádný sešup a pak rovinka až k železničnímu mostu přes Otavu u sušického kempu. Tady se můžeme rozhodnout – buď vlevo proti proudu Otavy pokračovat po Otavská 313, nebo se dáme doprava přes most a po asfaltce se necháme dovést k dalšímu mostu přes Otavu, u kterého ústí i první trasa po Otavská 313. Tak jako tak jsme v Sušici (49.2310608N, 13.5201833E). A být v Sušici a nevidět její krásné náměstí s dominantní budovou radnice by nás mohlo mrzet.

Zpáteční cesta už je na vás a v sušickém infocentru ve zmíněné radnici se dozvíte, kudy se vrátit. Anebo zvolit tu nejjednodušší cestu – pořádně si prohlédnout Sušici, sednout na lokálku, nechat se zavést do Horažďovic předměstí a rychlíkem zpět do Strakonic. Tak hezký výlet!