Není tedy divu, že od června do září narazíte na stovky sklípků a vinařství s výborným vínem a pohoštěním. Trochu protiklad s tím, zda může nebo nemůže cyklista pít alkohol, ale pokušení je moc velké. A policisté jsou také jen lidé…

Do dnešního, již 4. pokračování Cyklotras, využiji své květnové návštěvy jižní Moravy a za start okruhu, který je mezi 35 až 37 kilometry, zvolíme malebné městečko Velké Pavlovice (48.9046919N, 16.8160497E). Žije zde přes 3000 obyvatel a jsou známé především díky dvěma věcem – Sklepní uličkou pod Starou horou (tzv. Opilé sklepy) a nedalekou rozhlednou Slunečná na cyklostezce Modré hory. Z Pavlovic se vydáme po cyklotrase André, Moravská vinná do obce Starovičky (48.9074667N, 16.7753708E). Při osvobozování Československa v roce 1945 se 16. dubna udála nedaleko obce bitva ruského tanku se čtyřnásobnou přesilou. Ruský T-34 zničil tři nepřátelské tanky a jedno dělo. Do boje se poté zapojily posily z obou stran. Po asi 30minutovém boji Němci ustoupili k Hustopečím. Tam také stojí památník připomínající tuto bitvu.

Pokračování po místní komunikaci nás přivede do Šakvic (48.8974589N, 16.7142389E). I tato obec má pohnutou historii. V noci na 24. prosince 1953 došlo na železničním nádraží Šakvice na trati Brno – Břeclav k druhému největšímu železničnímu neštěstí v českých zemích: při střetu rychlíku s osobním vlakem zahynulo 103 lidí a 83 bylo zraněno. Událost připomíná deska na železniční budově.

Ze Šakvic zamíříme na hráz monumentálního vodního díla Nové Mlýny a po jeho hrázi přes obec Strachotín až do Dolních Věstonic (48.8872214N, 16.6438511E). Představovat obec, kde byla v roce 1925 nalezena slavná Věstonická Venuše není asi úplně nutné.

Jen necelé čtyři kilometry nás opět kolem Nových Mlýnů zavede do malé vinařské obce Pavlov (48.8741567N, 16.6722544E), jejíž dominantou je Archeopark Pavlov, který je unikátní muzeem v místě sídliště lovců mamutů. Stojí za návštěvu a i za vstupné 90 korun, ale vzhledem k tomu, že kola musíte nechat na volném prostranství, bude dobré jít na dvě skupiny.

Z Pavlova pak po cyklostezce 5043 Mikulovská zamíříme do Milovic, odtud pak po místní komunikaci do obce Nové Mlýny a na křižovatce před obcí odbočíme doleva a kolem vodního díla až k hrázi, kde se vydáme ostře doprava po cyklostezce 5066 Velkopavlovická až do obce Zaječí (48.8729503N, 16.7664611E). I ona je slavná, ale smutně. V roce 1831 ji zastihl velký požár, kdy shořelo 134 domů, 72 stodol a lisoven. Třikrát zde řádila epidemie cholery. V letech 1836 – 60 zemřelých, v roce 1855 – 70 zemřelých a roku 1866 – 140 zemřelých.

Ze Zaječí už to máme do Velkých Pavlovic osm kilometrů. Trať, kterou jsme absolvovali, není náročná na terén, ale určitě na fyzičku. Zcela totiž popírá tvrzení o tom, že jižní Morava je jedna velká rovina. Tak šťastnou cestu a jedna rada na závěr – určitě nemusíte mít strach, že budete trpět hlady nebo žízní!