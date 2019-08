Agrohopsárium, pečení chleba a zemědělství

V Muzeu zemědělské techniky v Netěchovicích u Týna nad Vltavou mají máselnice, tkalcovský stav, dobový nábytek, nádobí, předměty denní potřeby, historické vozy, oje, oračky, staré traktory a originální agrohopsárium. Na snímku průvodkyně Blanka Netíková. | Foto: Deník / Kamila Dufková

KDY: Od května do září je otevřeno od úterý do neděle a i o svátcích od 10 do 18 h. V říjnu v sobotu a v neděli a o svátcích od 10 do 18 h. Od listopadu do dubna bývá zavřeno.

KDE: Netěchovice

ZA KOLIK: 80 Kč/40 Kč