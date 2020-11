KDE: Suchdol nad Lužnicí

Recesisti i výletníci si užijí cyklovýlet Třeboňskem, při němž navštíví Nový York, Paříž, Londýn, Bosnu i Benátky. Jsou to názvy malých osad nedaleko Suchdola nad Lužnicí, které dostaly jméno po světových metropolích. Vyjeďte z vlakové zastávky Suchdola nad Lužnicí do obce Tušť a odsud do osady Nový York. Sjeďte dále k Velké pískovně a pokračujte do Paříže. Přijedete k přírodní památce Pískovna u Dračice. Říčku překonejte, pokračujte po po cyklostezce 341 Paměti Vitorazska. Čeká vás Velký a Malý London i osada Bosna. Okruh zakončíte na suchdolském nádraží.