KDY: celoročně

KDE: Nové Hrady

ZA KOLIK: 40 Kč

U hraničního přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck nedaleko bývalé celnice lze navštívit Skanzen ochrany státní hranice a železné opony patřící pod novohradské muzeum. Dozvíte se jak se vyvíjela ochrana státních hranic, o ochraně hranic hranicích v době studené války. Otevřeno v úterý a od pátku do neděle od 10 do 13 a od 14 do 16 h. Vstupné 40 Kč.