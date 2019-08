KDY: celoročně

KDE: Rudolfov, Voselno, Adamov, Hůry, Nemanice

ZA KOLIK: zdarma

Kolem hornického města Rudolfov a obcí Voselno, Adamov a Hůry můžete navštívit naučné stezky o třinácti zastaveních s názvem Člověk a krajina, k níž připravil scénář geolog Václav Cílek. Dozvíte se o zásahu člověka do krajiny v této oblasti, kterého byste si možná ani nevšimli. Stezka by se měla procházet od Nemanic do Rudolfova.