KDY: 1. ledna

KDE: České Budějovice - Kleť

ZA KOLIK: 40 Kč

Na Nový rok se můžete zúčastnit tradičního Novoročního výstupu na Kleť, horu v nadmořské výšce 1084 metrů nad mořem, kde se tyčí nejstarší kamenná rozhledna v Čechách, odkud je rozhled do okolní krajiny. Vůbec poprvé bude vypraven retro vlak z Českých Budějovic do Holubova a dále do Zlaté Koruny a zpět. Vydáte se z cílové stanice ve Zlaté Koruně na Kleť. Historická lokomotiva táhnoucí staré vozy československé výroby, bude jistě novoročním zážitkem. Z Českých Budějovic vyjede vlak z nádraží v 9.10 h, v 9.15 h bude na Jižní zastávce, v Boršově nad Vltavou staví v 9.22 h, v Křemži můžete přistoupit v 9.35 h, v Holubově v 9.38 h a do cíle ve Zlaté Koruně dojedete v 9.51 h. Zpáteční vlak pojede ve 14.32 h ze Zlaté Koruny, příjezd do Českých Budějovic bude v 15.15 h. Jízdenka stojí 40 Kč.