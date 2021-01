KDE: Churáňovský okruh, Zadov - Pláně

Nasněžilo a běžkaři už nazouvají lyže. Kam na víkend například vyrazit na běžky?

Zadov uveřejnil ke včerejšímu dni aktuálně upravené dvě běžkařské trasy, a to dvoukilometrový Churáňovský okruh a tříkilometrovou trasu Zadov (od penzionu U Lenců) – Pláně s odbočkou ke skokanskému můstku. „Kvalita stop je dobrá, ale místy ještě zhoršená kvůli nižší sněhové pokrývce,“ hlásí web bilastopa.cz. Ostatní trasy jsou prošlapané od lyžařů, ale kvůli nízké sněhové pokrývce se neupravují.

Stožecko, Strážensko, Novopecko: Vzhledem k nízké sněhové pokrývce v lesních úsecích jsou najety stopy zejména na otevřených prostranstvích v okolí Nové Pece, Stožce a také Strážného.

Modravsko: upraveny všechny modravské trasy kromě Filipovy Hutě: Rybárna – Javoří pila – Tříjezerní slať – Modrava – 12 km, Modrava – Březník – 7,5 km, Ptačí nádrž – Černá hora – Pramen Vltavy – 5 km, Na Ztraceném – Ptačí nádrž – Černohorská nádrž – Filipova Huť k závoře a zpět na Černohorskou nádrž – Modravský most – Modrava – 11 km. Pro pěší upravovány trasy: Modrava – Tříjezerní slať – Rokyta – plavební kanál – Hradlový most; Modrava – Modravský most.

Hornoplánsko: Běžecké stopy na Hornoplánsku jsou připraveny, stačí se dobře obléknout, vyrazit do přírody a užít si tu správnou zimní radost.

Lipno: rolbaři pravidelně najíždějí 5 km po sjezdovkách a kramolínském hřebeni, nástup na centrálním parkovišti a na parkovišti pod novou sjezdovkou směrem od Lipna.

Frymburk: 10-20 cm prašanu na vymrzlém podkladu starého sněhu. Stav stop: ve čtvrtek 7.1. byl rolbou upraven 7m široký pruh na klasiku i bruslení na frymburských loukách směrem na Svatonínku a Moravici v délce cca 18 km. Stopa na horních loukách nad Svatonínou Lhotou je pěkná, na spodních loukách u Frymburku počítejte s občasnými vykukujícími krtinci či trávou. Rolbař je kouzelník, je to běžkař a to je znát. Přes noc do stop napadl 1 cm prašánku, je to na modrý extráč.

Novohradské hory: čerstvě najeté jsou okruhy kolem Hojné vody a také dvacetikilometrový okruh od Baronova mostu směrem na Pohoří na Šumavě, Kamenec a zpátky.