Před nedávnem měla premiéru taneční pohádka Kráska a zvíře baletního souboru Jihočeského divadla. Shlédnout ji můžete zase ve středu 29. 11. od 19 hodin. Kdo by neznal příběh krásné Belly, která se zamiluje do děsivého zvířete, jímž je ve skutečnosti zakletý princ? Libreto napsal Tomáš Vondrovic, roli zvířete zatančil Zdeněk Mládek. Přijďte v 19 hodin do Jihočeského divadla, zaplatíte 90 až 250 Kč.