Agrohopsárium, pečení chleba a zemědělství

Jihočeské zemědělské muzeum Netěchovice

Netěchovice - Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích u Týna nad Vltavou nabízí spoustu zábavy v podobě minifarmy se zvířaty, šlapací traktůrky a chůdy volně k zapůjčení, ale hlavně expozici moderních technologií a výstavu zaměřenou na zemědělství a řemesla. Děti se mohu vyřádit v balících slámy v agrohopsáriu. Muzeum občas přichystá zážitkové programy pro celou rodinu, při nichž se například vyrábí nebo peče chléb. Od května do září je otevřeno od úterý do neděle a i o svátcích od 10 do 18 h. V říjnu v sobotu a v neděli a o svátcích od 10 do 18 h. Od listopadu do dubna bývá zavřeno.