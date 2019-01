Archiv Buquoyů i bydlení

I v zimě si můžete udělat výlet do Nových Hradů a navštívit státní hrad. Romantická tvrz totiž nabízí i zimní prohlídkovou trasu, kterou můžete navštívit až do 29. března každou středu a pátek od 13 hodin.



Zimní program kombinuje přes sezonu přístupnou první a druhou trasu. Nahlédnete do bytu panského úředníka a zjistíte, jak bydlely měšťanské rodiny na přelomu 19. a 20. století. Podíváte se též do věže nad vstupní branou. Průvodce vás zavede do knihovny a buquoyského rodinného archivu.



Za hodinovou prohlídku zaplatíte 160 korun.



Rodinné vstupné činí 420 korun.