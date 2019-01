Batolata v knihovně

Jihočeská vědecká knihovna Suché Vrbné

České Budějovice - Děti do tří let můžete vzít ve čtvrtek 10. ledna do knihovny. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka v Suchém Vrbném, nachystala mezi 10 a 11.30 h program se čtením, pohybem, smíchem a hrou.