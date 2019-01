Běžte Klekluli

V sobotu 30. prosince se můžete zúčastnit nejtěžšího krosového a štafetového běhu dvojic v jižních Čechách na trase na Kleť, na Kluka a do Litvínovic. Běh nazvaný „Klekluli“ se letos koná již po osmnácté. V den závodu se můžete přihlásit v Litvínovicích v Hostinci Na Zlaté stoce od 8.15 do 9.50 hodin nebo v Českém Krumlově na vlakovém nádraží od 10.15 do 11 hodin, odkud se v 11.11 hodin také startuje. Výherce dostane láhev mléka, poslední, kdo doběhne do limitu 15.45 hodin, obdrží láhev rumu. Kapacita závodu je 250 míst, zatím se přihlásilo 183 běžců.