Boršov provoní kremrole i guláš

Sbíhat sliny nad všem i možnými dobrotami se budou v sobotu těm, kteří zavítají do Boršova nad Vltavou. Dubové stromořadí ve Farské zahradě letos poprvé zaplní stánky, a to v rámci dnes již tradičního boršovského trhu. Ten se dle slov starosty obce Jana Zemana bude konat od 9 do 11 hodin. „Nesnídáme doma, ale na trhu,“ dodal se smíchem. Na výběr tady toho bude opravdu hodně. Kromě boršovského chleba a jiného pečiva také všechny možné sladkosti – kremrole, tekutý karamel, medové perníčky. Milovníci masa si budou moci dát gulášek, klobásky nebo paštiku. Koupit zde bude možné i velikonoční dekorace. Chybět nebude živá muzika.