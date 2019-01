Bruslaři už krouží pod zámkem

Hluboká nad Vltavou – Příznivé časy začaly pro všechny ty, kteří dávají přednost zimním radovánkám. I zimní stadion v Hluboké nad Vltavou už totiž přivítal milovníky bruslení. Poprvé provětrat brusle mohli zájemci v sobotu 24. listopadu, čímž tady také započali pravidelné veřejné bruslení. Zajít sem mohou malí i velcí bruslaři vždy v pátek. To se tady bude bruslit od 17 do 18.45 hodin. V sobotu pro ně zimní stadion bude otevřený od 15.30 do 17.15 hodin, v neděli potom od 14 do 15.45 hodin.