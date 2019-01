Časopis Raketa baví i v galerii

V prostorách Wortnerova domu můžete až do 3. září vidět výstavu věnovanou dětem s názvem Raketa letí do Budějc. K vidění budou stránky, rébusy, hlavolamy, křížovky, spojovačky atd. z dětského časopisu Raketa, do kterého přispívají současní mladí umělci jako Nikkarin, Mařenka Urbánková, Filip Rajf či Františka Holasová. Děti se mohou do interaktivní výstavy aktivně zapojit a vyřešit hádanky přímo na chodbě galerie. Můžete přijít od 9 do 18 hodin. Zaplatíte 30 Kč za dítě. Vstupenka pro dospělého činí 50 Kč.