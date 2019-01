Černá komedie, u které vás zamrazí

V Jihočeském divadle uvidíte v úterý 16. ledna černou irskou komedii Kati. Harry, kat ve výslužbě, je místní celebritou. V hospodě čepuje pivo a baví štamgasty historkami z poprav. Jednou popravou si ale není jistý. Co když popravil nevinného? Harryho začne pronásledovat svědomí s nově příchozím hostem, který se ubytuje u nich v hostinci, vede divné řeči a moc se motá kolem jeho dcery. Co když je to mstitel? Pak náhle Harryho dcera zmizí ... Syrovou komedii uvidíte v 19 hodin. Zaplatíte 90 až 210 Kč.