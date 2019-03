V Akademické knihovně Jihočeské univerzity začíná v pondělí 18. března v 17 h vernisáží výstava českého umělce Karla Steinera s názvem Češi v Paříži. Prohlédnout si ji můžete do 5. dubna. Vstupné zdarma. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 20 h, v sobotu od 8 do 16 h.