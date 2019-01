V Jihočeském divadle v pátek 20. října hrají komedii Je úchvatná! V hlavní roli zpěvačky Florence Jenkinsové, která ve skutečnosti neumí zpívat, se představí Daniela Bambasová. Florence byla reálnou postavou, ženou, která to v New Yorku ve 40. letech dotáhla až do Carnegie Hall beznadějně vyprodaným koncertem. Představení začíná v 19 hodin. Zaplatíte od 90 do 260 korun.