Staň se SUPER HRDINOU a přijď zachránit naši Zem!!! Cestou se seznámíš se 4 živly (oheň, vzduch, voda, země) a potkáš zajímavá zvířata a rostliny. Budeš bojovat s nepřítelem odpadem a po tvém boku bude stát neohrožený vítr Větrník. Chceme přiblížit dětem možnosti ochrany naší planety, koloběh vody, třídění odpadu, zvířata žijící v parku. Děti si vyzkouší sázení rostlin, atp. Plánujeme 8 zastávek. Akce je určena dětem od 0 do 10 let. Vstupné: 60 Kč/dítě, 30 Kč/dospělý (v předprodeji) (děti do 1,99 let zdarma) 90 Kč/dítě, 50 Kč/dospělý (na místě (děti do 1,99 let zdarma) Předprodej do 11. 4. 2019 na www.rodicevakci.cz v kalendáři akcí nebo zde: goo.gl/smqbhA Pište čas do komentáře objednávky (9:00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00 a 11.30). Uvedete-li čas např. 9.00 tak to znamená, že můžete přijít v čase od 9.00 do 9.30. Může se stát, že to prostě nestihnete a přijdete později. V tom případě vám rezervace stále platí. Děti do 1,99 nemusí mít rezervaci. Vstupenky bude možno zakoupit i na místě v den konání akce. Park kolem věže je vhodný pro kočárek.