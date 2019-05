Děti poznají Leonarda a jeho dílo

V českobudějovické Solnici, historickém objektu, který byl nedávno nově otevřen po rekonstrukci, najdete až do 8. září interaktivní výstavu Leonardo. Ta je inspirovaná životem a tvorbou Leonarda da Vinci, který byl renesanční osobností. Přestože byl dyslektik, levák a nemanželské dítě, stal se z něj génius. A právě to, že odlišnosti ještě nemusí znamenat nic špatného, má výstava ukázat dětem. Ty se na expozici dozví, jak věci fungují stejně jako Leonardo. Výstava totiž nevede k přímému poznání, ale děti si exponáty doslova vyzkoušejí. Dozví se více o anatomii, zrcadlovém psaní, Leonardových nezrealizovaných vynálezech, jeho obrazech aj. Pro českobudějovickou Solnici byla expozice, kterou už viděli v Písku či v Prešově původně připravena, nyní se vrátila domů. A to téměř přesně 500 let od géniovy smrti. Přijít se můžete podívat od úterý do neděle od 11 do 18 h. Zaplatíte 80 Kč.