Děti zabojují ve zpěvu a hudbě na Sedmikvítku

České Budějovice – Celorepublikové kolo 23. ročníku Pionýrského Sedmikvítku se rozjíždí v sobotu v 9 h v Divadle u Kapličky. Soutěžit se bude v kategorii Melodie, jež zahrnuje hudební žánry kromě folku, country a písničkářů. Z oblastních kol se probojovalo do Budějovic 98 dětí včetně úspěšných z okresů našeho kraje. Účinkující předvedou dvě až tři písně. Většina z nich není členem Pionýra. Vstup na tuto pěknou akci, jež potrvá do večera - do vyhlášení výsledků - je zdarma.