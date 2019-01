Dokument o unikátním koncertě



České Budějovice - Bruce Dickinson, frontman skupiny Iron Maiden, v roce 1994 jel koncertovat do Sarajeva, kde zuřila válka, střely a granáty ohrožovaly všechno a všechny. Koncert prý změnil zpěvákův pohled na svět. Záběry z vystoupení uvidíte v dokumentu Scream for Me Sarajevo, který promítají v kině Kotva v Českých Budějovicích v úterý 24. dubna. Přijďte ve 20 h. Vstupné 150 Kč.