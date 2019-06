Dostupné příležitosti investovat

Přednášku Dostupné investiční příležitosti 21. století pořádá Podnikatelské centrum České Budějovice ve středu 5. 6. v COWO České Budějovice v Široké ulici. Pokud přemýšlíte nad tím, jak získat víc peněz a jak a kde si přivydělat nebo si nejste jisti, co se považuje za pasivní příjem a co ne, pak je tato akce právě pro vás. Řeč bude o tom, co pro vás investice znamenají, čemu se při investování vyvarovat a čeho se držet. O svých financích a investování je totiž třeba přemýšlet. Přihlásit se můžete přes facebookovou událost napsáním zprávy pořadateli. Akce trvá od 18 do 20 h.