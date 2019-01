Dům umění nyní prezentuje unikátní výstavou kresby architekta Petera Märkliho, které mnohdy předcházely jeho architektonickým návrhům. Kresby tohoto architekta jsou plné emocí a poetiky, nesou v sobě charakteristický autorův rukopis. Dům umění můžete navštívit do 19. listopadu. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 13 a od 13.30 do 18 hodin. Vstupné je zdarma.