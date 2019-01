Dvě vernisáže najednou

Galerie Mariánská

České Budějovice - Protože Wortnerův dům stále prochází rekonstrukcí, Alšova jihočeská galerie vystavuje v Českých Budějovicích v Galerii Mariánská. Ve čtvrtek 17. prosince zde začínají vernisáží dvě nové výstavy, a to Škoda, že nejsi vzhůru umělkyně Elišky Stejskalové, druhou výstavou je expozice Don´t say anything about us malíře Radoslava Bigoše, jehož vernisáž začíná v 17.30 h. Následuje druhá v 18 h.