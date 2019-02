Již po sedmnácté si můžete v Českých Budějovicích prohlédnout vzácné orchideje, bromélie a sukulenty, další exotické rostliny nebo hmyz z cizích krajin. Výstavu navštívíte od pátku 15. února do neděle 24. února od úterý do neděle od 9 do 17.30 h.



Zaplatíte 60 Kč.