Filharmonici hrají k poctě Andymu Warholovi

Od smrti geniálního umělce Andyho Warhola uplynulo 30 let, vydání desky The Velvet Underground & Nico oslaví letos 50 let. U této příležitosti pořádá Jihočeská filharmonie v kostele sv. Anny - v koncertní síni Otakara Jeremiáše ve čtvrtek 12. 10. jedinečný koncert. Písně z této desky zazpívá Jitka Charvátová v hudební úpravě Mejly Hlavsy a Dušana Vozáryho za doprovodu filharmoniků. Dirigovat bude Vojtěch Spurný. Lístky na koncert Warhol a Velvet Underground stojí 249 a 299 korun. Začátek bude v 19 hodin