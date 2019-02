Fotila studentka

V rámci festivalu Dny slovenské kultury se pravidelně v Galerii Nahoře 7 nacházející se ve druhém respiriu KD Metropol konají fotografické výstavy studentů. Tentokrát můžete navštívit výstavu fotografky Silvie Girmalové. Studentka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě se zaměřila na zachycení těžkostí mládeže podstupující reedukační proces ve specializovaných zařízeních. Její fotky si prohlédnete až do 15. března.



Vstup je zdarma.



Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 13 do 17 hodin, v pátek od 12 do 16 hodin.