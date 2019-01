V kavárně Café Art v Kněžské ulici v Českých Budějovicích můžete shlédnout výstavu fotografií od neziskové organizace Mamma Help, sdružení pacientek s rakovinou prsu. Otevřeno je od pondělí do pátku od 9 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 20 hodin.