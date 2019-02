Od pátku 1. března můžete v Hornickém muzeu v Rudolfově vidět na čtyřicet snímků fotografa Českobudějovického deníku Jaroslava Sýbka. Fotografie pořídil při reportážích po Jihočeském kraji za posledních pět let. K vidění bude i jeho volná tvorba. Výstava, která potrvá do konce měsíce června, bude zahájena dnešní vernisáží v 18 hodin. Otevřeno je od úterý do pátku od 10 do 14 hodin. Zaplatíte 40 korun.