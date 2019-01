Francouzský snímek uvidíte za hubičku

V rámci akce Kino za hubičku uvidíte v českobudějovickém kině Kotva ve čtvrtek 11. 1. snímek Madam služebná. Manželství Anne a Boba potřebuje oživení, zámožní manželé se proto přestěhují do zámku v Paříži. Na jedné večeři vyzve paní domu svou služebnou Máriu, aby předstírala, že je šlechtična ze Španělska, a přisedla si k hostům, aby doplnila počet. Po pár skleniček alkoholu se Mária do role vcítí až příliš. Služka zaujme britského makléře a románek je na světě. Anne chce stůj co stůj tento poměr zničit a pronásleduje služku Paříží. V rolích dobře situovaných manžel uvidíte Harveyho Keitela a Toni Collette, do role služebné režisérka Amanda Sthers obsadila Rossy de Palmu, múzu Pedra Almodóvara. Přijďte v 15.30 hodin. Zaplatíte pouze 80 Kč.