Hluboká nespí, ukazuje bydlení posledních Schwarzenbergů

Hluboká nad Vltavou - Nemusíte čekat do 30. března. I v zimních měsících si můžete udělat výlet do Hluboké nad Vltavou a navštívit státní zámek postavený v novogotickém stylu. Podíváte se do temperovaných prostor s komornějšími pokoji. Nahlédnete do prostor v přízemí, kde bývaly apartmány posledních čtyř generací majitelů hlubockého zámku. Projdete si vás Hamiltonův salon, kuřácký salon, malou jídelnu Terezii, loveckou jídelnu a prostory, Dr. Adolfa. Čekají vás trofeje a grafické listy s loveckou tematikou z 18. stol. nebo portréty majitelů panství, Schwarzenbergů. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 16 hodin. Vstupné 150 Kč.