Hlubokou projdou andělé

Hluboká nad Vltavou – Andělé, kam se podíváš. Tak by to mělo v neděli vypadat v Hluboké nad Vltavou. Projít městem má andělský průvod. Na cestu po Masarykově třídě se malí i velcí poslové z nebes vydají s úderem 17. hodiny. Průvod doplní živým betlémem Kulturní společnost Alta, zájemci si budou moci do místního kostela dojít pro Betlémské světlo. Chybět nebudou trhy či andělský fotokoutek. V Alšově jihočeské galerii od 14 a 16 hodin vystoupí ženský pěvecký sbor Záviš.