Holašovické slavnosti slibují zábavu

Holašovice – Jednadvacáté Selské slavnosti v Holašovicích můžete navštívit od pátku 20. do neděle 22. července. Víkend bude pojat jako staročeský jarmark s ukázkou tradičních lidových řemesel a pestrým kulturním programem. Přes 240 českých, moravských a slovenských řemeslníků, projížďky na koních, chytání jihočeského kapra z kádě do ruky, pojídání kynutých koláčů, buchet, lidová zábava v duchu folkloru, dechovky, folku či country – to vše jsou holašovické slavnosti. V pátek si jich užijete od 10. do 1. h, v sobotu od 9 do 1.30 a v neděli od 9 do 18.30 h.