Houby, houby, houby...

České Budějovice – Plné košíky rozličných hub dokazují, že nadešlo optimální počasí pro úspěšný sběh nohatých plodů přírody. A že rostou také na hrázích rybníků v jižních Čechách ukazuje výstava v Jihočeském muzeu, které je otevřené od úterý do neděle mezi 9 a 17.30 h do konce října. O svých úlovcích se mohou houbaři v případě pochybností přijít poradit s mykologem Miroslavem Beranem do houbařské poradny muzea každé pondělí od 14.30 do 16.30 hodin do listopadu. A také se pochlubit.